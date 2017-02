Sky Atlantic HD 05:05 bis 06:00 Krimiserie Brotherhood Die Stadt und der Müll USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Müll-Streik zwingt Tommy (Jason Clarke), sich mit der Gewerkschaft auseinanderzusetzen, die von Freddie Cork (Kevin Chapman), dem Boss des Irish Mob, kontrolliert wird. Um den Streik zu beenden, wendet sich Tommy an den mysteriösen Broker Judd Fitzgerald (Len Cariou). Michael (Jason Isaacs) erfährt unterdessen, dass seine langjährige frühere Freundin Kath Perry (Tina Benko) mittlerweile verheiratet ist und zwei Kinder hat. Auch mit weiteren Veränderungen in "The Hill" kommt der ehemalige Exilant nicht zurecht. - Vielschichtiger Mix aus Politdrama- und Gangsterserie mit komplexen Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Stivi Paskoski (Pete McGonagle) Fionnula Flanagan (Rose Caffee) Fiona C. Erickson (Mary Rose Caffee) Originaltitel: Brotherhood Regie: Jean DeSegonzac Drehbuch: Blake Masters, Dawn Prestwich, Nicole Yorkin Altersempfehlung: ab 12