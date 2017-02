Sky Comedy 05:30 bis 07:15 Filme Robin Hood - Helden in Strumpfhosen USA, F 1993 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der pfiffige Robin von Loxley (Cary Elwes) flieht aus seiner Gefangenschaft im fernen Orient ins heimische England. Dort findet er das Land unter der Tyrannei des Prinzen John (Richard Lewis) vor. Robin versammelt eine Schar wild entschlossener Rebellen um sich. - Herrlich alberne Parodie auf den bekannten Mythos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Elwes (Robin Hood) Richard Lewis (Prinz John) Roger Rees (Sheriff von Nuttingham) Amy Yasbeck (Lady Marian) David Chappelle (Hatschi) Isaac Hayes (Niesreiz) Tracey Ullman (Latrine) Originaltitel: Robin Hood: Men in Tights Regie: Mel Brooks Drehbuch: Mel Brooks, Evan Chandler, J. David Shapiro Kamera: Michael D. O'Shea Musik: Hummie Mann Altersempfehlung: ab 6