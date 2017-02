Sky Krimi 05:50 bis 06:45 Krimiserie Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Catman D 1997 Stereo Merken Die Kommissare Chris Schmitt und Franz Berg haben es mit einem rätselhaften Fall zu tun: Ein Mann wurde mit durchschossenen Händen und Füßen ans Bett gefesselt. Außerdem wurde er gezwungen, Katzenfutter zu essen. Als Chris den Täter stellen will, gerät sie selbst in die Schusslinie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dietz-Werner Steck (Franz Berg) Krista Posch (Beate Claudius) Giulio Ricciarelli (Elvis Kogler) Chris Hohenester (Chris Schmidt) Ingo Naujoks (Catman) Frederic Welter (Robbi Stein) Gundi Ellert (Sabine Stein) Originaltitel: Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Regie: Michael Lähn Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Frank Brühne Musik: Giorgio Moroder, Frank Fischer