CIA-Rentner Frank Moses (Bruce Willis) hat sich gerade an seinen Ruhestand gewöhnt, da macht ein Killerkommando Jagd auf ihn. Zusammen mit seiner neuen Flamme Sarah (Mary-Louise Parker) und seinen alten CIA-Kollegen Joe (Morgan Freeman) und Marvin (John Malkovich) versucht Frank herauszufinden, wer es auf ihn abgesehen hat. Bald wird klar: Die CIA selbst möchte Moses loswerden. Aber der schlägt gnadenlos zurück. - Alte Eisen laufen heiß: Bruce Willis, Morgan Freeman und John Malkovich in einem irrwitzigen Kampf der Agenten. In Google-Kalender eintragen