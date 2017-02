ZDF neo 05:25 bis 06:10 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 73 Todesangst D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nach einem Verkehrsunfall bricht Paul ohnmächtig zusammen. Röntgenaufnahmen zeigen eine abgebrochene Halswirbelspitze. Ein geeigneter Spezialist muss gefunden werden. Da Paul nicht transportfähig ist, muss er im BWK operiert werden. Unter Hochdruck wird der Spezialist gesucht, der die komplizierte Operation durchführen kann: Prof. Dechamp. Wollcke und Blank fliegen nach Kiel und holen den Professor aus einer Vorlesung. Endlich, nach fünf Stunden bangen Wartens, kommen die Ärzte erschöpft aus dem OP. Evi, die Kinder Pit und Pat, Wollcke, Sabine und Blank sind voller Hoffnung. Doch die Ärzte haben den Kampf um das Leben von Paul verloren. Ein Schock für das gesamte Team. Außerdem findet Sabine im Aufenthaltsraum des Rettungszentrums einen Brief an Blank. In der darin enthaltenen Dienstvorschrift wird auf das Verbot "sexueller Betätigung in militärischen Liegenschaften" hingewiesen. Die Anspielung ist anonym und die Sache klar: Jemand will Blank übel mitspielen und ihm eine Liebschaft mit Sabine unterstellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Rainer Sellien (Paul Reinders) Pierre René Müller (Gefreiter Homann) Julia Grimpe (Evi Reinders) Christian Tasche (Oberstarzt Kettwig) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Rudolf Anders Kamera: Peter H.W. Tost Musik: Axel Donner