National Geographic 05:45 bis 06:30 Dokumentation Europas blutige Geschichte Rächer GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Historikerin Dr. Suzannah Lipscomb und der Journalist Joe Crowley untersuchen gemeinsam drei von Rachegedanken bestimmte Episoden aus Europas blutiger Geschichte. Wer hat Mussolini getötet, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging? Wie konnte ein terroristischer Anschlag auf Napoleon dabei helfen, seine politische Karriere voranzubringen? Und wurde ein einfacher Straßenräuber aus dem Englischen Bürgerkrieg wirklich nur wegen einer persönlichen Fehde mit Oliver Cromwell als Verräter hingerichtet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suzannah Lipscomb (Herself - Presenter) Joe Crowley (Himself - Presenter) Gary Heron (Nazi) Originaltitel: Bloody Tales Regie: David Caldwell Evans, Jeremy Turner, Luke McLaughlin