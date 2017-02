FOX 05:40 bis 06:25 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Der Weg in die Hölle USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Danny von Nicky erfährt, dass in New York derzeit eine neue und äußerst gefährliche Art von Heroin im Umlauf ist, veranlasst er umgehend eine Großfahndung, um den verantwortlichen Dealer dingfest zu machen. Frank unterstützt ihn, wo er nur kann, damit die Droge schnellstmöglich von der Straße verschwindet. Wird es ihnen gelingen, den skrupellosen Drogenhändler zu fassen und so Menschenleben zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David M. Barrett Drehbuch: Kevin Wade, Benjamin Cummings, Orson Cummings Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow