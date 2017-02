ATV 15:05 bis 16:10 Dokusoap Wachzimmer Ottakring Regloser Gast in einer Peep-Show-Kabine A 2016 Stereo Merken Dieses Mal führt Karin und Christian eine Amtshandlung in die Wiener Rotlichtszene. In einer Peep-Show wurde ein Gast in einer Kabine reglos vorgefunden, sofort wurden Polizei und Rettung alarmiert. Der Einsatz gestaltet sich schwierig, denn der Mann ist direkt vor der Kabinentür zusammengebrochen, die Feuerwehr muss deshalb verständigt werden um Zugang zu verschaffen. Nachdem die Tür aufgebrochen wurde, werden durch die Rettung sofort Wiederbelebungsmaßnahmen gesetzt, doch erfolglos es kann nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Da der Tote keinen Ausweis bei sich hat, ist seine Identität unbekannt. Es wurde jedoch ein Autoschlüssel gefunden, Karin und Christian suchen die Umgebung nach dem Fahrzeug ab und hoffen dort Hinweise auf die Identität des Toten zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wachzimmer Ottakring