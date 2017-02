ATV 12:05 bis 13:00 Dokumentation DOKUPEDIA: Die kuriosesten Unterkünfte der Welt Die kuriosesten Unterkünfte der Welt GB, S 2013 Stereo Merken Unsere Welt erscheint uns oberflächlich betrachtet recht vertraut, doch sie bietet Stoff für die verrücktesten, kuriosesten und seltsamsten Geschichten. Hinter diesen Eigenartigkeiten verbergen sich zum Teil ganz erstaunliche wissenschaftliche Phänomene. In einem schwedischen Wald gibt es ein fast unsichtbares "Baumhaus", in dem sich Gäste vor ihrem Alltag verstecken können. Ein ehemaliges Atomraketenversuchsgelände aus den 50er Jahren in Kansas dient heute einer Familie als Zuhause, das unterirdisch mit 1.400 m² und rund 133.000 m² Land recht großzügig ausfällt. Tiefseetaucher, die für eine Ölfirma arbeiten, müssen tagelang in einer engen Taucherglocke in 180 Meter Tiefe schlafen, um der Taucherkrankheit entgegenzuwirken. Außerdem, wo Todfeinde Seite an Seite leben, zeigt "Dokupedia: Die kuriosesten Unterkünfte der Welt". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dokupedia Regie: Dan Edwards, Tim Usborne