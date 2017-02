ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Selbstmordkommando USA 2014 Stereo Merken Seit Slades Auftauchen fürchtet Oliver um die Sicherheit seiner Familie und Freunde. Die meiste Angst hat er um Sara, weil er annimmt, dass Slade sie töten will, um Shados Tod zu rächen. Diggle wird indessen zusammen mit Lyla von Amanda Waller für einen Spezialauftrag angeheuert. Sie sollen gegen Gholem Qadir vorgehen, der ein tödliches Nervengas als Waffe einsetzt. Da Diggle dem Mann bei einem früheren Einsatz in Afghanistan das Leben gerettet hat, hofft Amanda, dass es Diggle gelingt, Qadirs Vertrauen zu gewinnen und in dessen Anwesen zu gelangen. Diggle ist aber entsetzt, als er sieht, wer noch zum Team gehört: Shrapnel, Bronze Tiger und sogar Deadshot der Mörder seines Bruders?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Colin Donnell (Tommy Merlyn) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Susanna Thompson (Moira Queen Steele) Originaltitel: Arrow Regie: Larry Teng Drehbuch: Greg Berlanti, Marc Guggenheim Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12