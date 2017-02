ATV 2 21:05 bis 22:00 Krimiserie Gotham Amboss oder Hammer USA 2015 Stereo Merken Jim Gordon und Harvey Bullock sind dem "Oger" dicht auf den Fersen, während dieser weiterhin Jims Ex-Geliebte Barbara in seiner Gewalt hat. Doch zunehmend scheint sich der Einfluss des Ogers auf Barbaras Psyche auszuwirken, was die drohende Gefahr für die Ermittler unberechenbar macht. Können Gordon und Bullock den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen? Indessen treibt der Pinguin seine intriganten Spiele inmitten der konkurrierenden Mafia-Clans auf die Spitze. Bruce versucht einen Termin bei Wayne Enterprises zu nutzen, um hinter das Geheimnis der Firma seiner Eltern zu kommen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Zabryna Guevara (Sarah Essen) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: Paul A. Edwards Drehbuch: Bruno Heller, Jordan Harper Kamera: Tom Yatsko Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 16