ATV 2 19:15 bis 20:15 Dokumentation Wilde Inseln: Japan D, GB 2014 Stereo Merken Die zehnteilige Reihe "Wilde Inseln" erzählt Geschichten aus der wilden Tierwelt von Inseln, wo sie durch die Evolution in eine bemerkenswerte Vielfalt aufgeblüht ist. Von den Palawan Binturongs und nachtaktiven Koboldmakis auf den Philippinen über von Insel zu Insel schwimmenden Kühen auf den Hebriden vor Schottland und "Moonwalk" tanzende Goldkopf Manakins in der Karibik bis hin zu den Felsenpinguinen auf den Falklandinseln, die bis zu 100m hohe Klippen hochspringen, um zu ihren Brütungskolonien zu gelangen. Japans Inselwelt besteht aus 6852 kleinen Inseln, die eine ungewöhnliche Naturvielfalt bietet. Diese wiederum bietet zahlreichen Tieren von den angepassten einheimischen Arten bis hin zu den Zugvögeln wie den Pfeifschwan beste Lebensbedingungen. Und wie die Zusammenarbeit der Fischer auf Honshu mit ihren gefiederten Helfern, den trainierten Kormoranen, aussieht, zeigt "Wilde Inseln: Japan". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildest Islands Regie: Richard Kirby, Allison Bean