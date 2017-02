ATV 2 15:15 bis 16:10 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Die Heimkehr CDN, USA 2011 Stereo Merken Das Sanctuary in Liberia befindet sich noch im Aufbau. Will reist nach Monrovia, um dabei zu helfen. Doch schon kurz nach seiner Ankunft wird er von zwei Männern überfallen und brutal zusammengeschlagen. Während er sich von dem Überfall erholt, ziehen Visionen aus seiner Kindheit an ihm vorüber. Dadurch sieht er seine Beziehung zu seinem Vater plötzlich mit ganz anderen Augen. Währenddessen muss sich Helen im Sanctuary-Hauptquartier mit zwei Abnormen herumschlagen, die ihr unterschiedliche Geschichten erzählen, warum sie schnellstmöglich eine beträchtliche Summe Geld benötigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Ryan Robbins (Henry Foss) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Adam Greydon Reid (Bruno Delacourt) Caroline Cave (Sheila Delacourt) Al Sapienza (Will's Father) Originaltitel: Sanctuary Regie: Robin Dunne Drehbuch: Damian Kindler, James Thorpe Musik: Neil Parfitt Altersempfehlung: ab 16