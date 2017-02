Bayern 2 19:30 bis 20:00 Sonstiges Musik für Bayern Klassik, Pop und Jazz - Selbst gemacht! "El grillo è un buon cantore". Wenn nicht nur die Nachtigall ihre Stimme erhebt! Tierisch musikalische Charakterstudien. Eingefangen und vorgestellt von Stephan Ametsbichler (Altbayern/Schwaben) / Der Deutsche Jugendkammerchor mit seinen "Nachtschichten" (Franken) Merken Die Nachtigall, sie! steht natürlich ganz vorne in der ersten Reihe. Mit ihrem "einfallsreichen" Gesang ist sie der Star unter den tierischen Stimmwundern und wurde deshalb von den menschlichen Tondichtern auch mit der größten Aufmerksamkeit bedacht. Doch auch der Floh kann Gegenstand einer musikalischen Betrachtung sein. Er beißt und sticht und zwickt und ist seit jeher ein eher wenig geschätztes "Haustier", dem man dennoch so manchen Klagegesang gewidmet hat. Anfang des 17. Jahrhunderts führt uns Adriano Banchieri in einem "Contrapunto bestiale alla mente" vor, was passiert, wenn eine Eule, ein Kuckuck, eine Katze und ein Hund sich zusammen tun und über einem lateinischen Cantus firmus losgelassen werden. Und dann gäbe es da ja auch noch die Bremer Stadtmusikanten, die sich aufmachen, um ihrer "Euthanasie" zu entfliehen, und Heinz Erhards unglückliches Lama, das unter einer chronischen Dysptyotie leidet oder der von Christian Morgenstern durchdeklinierte Werwolf, der über das Fehlen seines Plurals frustriert in Tränen ausbricht. Warum aber gerade die nervige Grille ein so besonders guter Sänger sein soll? Auch das hat Stephan Ametsbichler herausgefunden. In Google-Kalender eintragen