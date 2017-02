Bayern 2 16:05 bis 17:00 Sonstiges Eins zu Eins. Der Talk Eine Stunde, zwei Menschen Merken Für Generationen von Lesern war Sybil Gräfin Schönfeldt die Anstandsdame der Nation, für andere ist sie eine der großen deutschen Gourmet-Autorinnen. Am 13. Februar feiert sie ihren 90. Geburtstag. Zu diesem Anlass wiederholt "Eins zu Eins. Der Talk" das Gespräch mit Sybil Gräfin von Schönfeldt aus dem Jahr 2014. Karriere im Journalismus Wenn sie aus ihrem Leben erzählt, ist das als wenn man tief in die deutsche Geschichte eintaucht. Sybil Gräfin von Schönfeldt stammt aus dem österreichischen Adel, über die Großeltern ist sie mit der Kaiserzeit verbunden. Sie selbst erlebt den Zweiten Weltkrieg, ist der letzte Jahrgang, der zum Reichsarbeitsdienst eingezogen wird. In der jungen Bundesrepublik wird sie Journalistin, schreibt von den Tagen, in denen die Antibabypille plötzlich nicht mehr "Ovulationshemmer" genannt wird, von der Mode, die für sie in den Fünfzigerjahren eine "Prozedur in Rosa" war und vom Twiggy-Zeitalter nur ein Jahrzehnt später, in der Frauen mit Größe 44 als nicht mehr zeitgemäß diffamiert werden. Ihre Karriere reicht von der Leserbriefredakteurin zur "ZEIT"-Kolumnistin. Entdeckung der Familiengeschichte In "Eins zu Eins. Der Talk" erzählt Gräfin Schönfeldt bei Moderatorin Ursula Heller auch von der Entdeckung der Familiengeschichte, einer vergangenen Welt der Schlösser und Paläste, deren Protagonisten versuchen, sich in der neuen Zeit zurechtzufinden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ursula Heller Gäste: Gäste: Sybil Gräfin von Schönfeldt (Adelige)