München schrieb Modegeschichte. Gleich nach dem zweiten Weltkrieg erfand eine Münchnerin die "Caprihose". Franz Bogner, Heinz Oestergard und Escada prägten den "Munich-Style". Auf der Münchner Modewoche glänzten klangvolle Namen wie Ferré, Cerutti und Ungaro. Von 1960 bis 1993 wurde die Stadt zwei Mal im Jahr zum Laufsteg, auf dem sich das "who is who" der internationalen Modebranche traf. Doch mit der Krise der deutschen Textilindustrie in den 1990er Jahren verblasste der Ruf der Modestadt München. Das hippe Berlin und das 'geldige' Düsseldorf liefen der Isarmetropole den Rang ab. Doch inzwischen hat München wieder "Lust auf Laufsteg". 2016 wurde erstmals der Münchner Modepreis an eine junge Münchner Designerin verliehen. Längst machen die Münchner Ordercenter wieder gute Geschäfte und die Absolventen der Deutschen Meisterschule für Mode verwirklichen ihre Ideen in kleinen Designstudios. Ist die Modestadt München wieder erwacht? Hannelore Fisgus nimmt Sie mit auf einen Streifzug durch die Münchner Modewelt. // Wenn heute jemand von der Textilwirtschaft in Oberfranken spricht, erntet er meist fragende Blicke: Textilwirtschaft Oberfranken? Gibt es die überhaupt noch? Viele glauben, dass dieser Industriezweig, der den nordöstlichen Teil Bayerns jahrhundertlang geprägt hat, bestenfalls noch im Museum zu bestaunen, ansonsten aber ein bedauernswertes Opfer der Globalisierung ist. Doch die oberfränkischen Textilbetriebe brummen im 21. Jahrhundert gerade so, als gäbe es die Billigkonkurrenz aus China oder Südosteuropa überhaupt nicht. Das Überlebenselixier heißt Klasse statt Masse, Innovation und Forschung statt billiger Plagiate. Auf diese Weise hat sich Oberfranken zur drittgrößten Textil-produzierenden Region Deutschlands und zu einem hochkarätigen Global Player entwickelt und das weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Etliche "Hidden Champions", heimliche Superstars, tummeln sich zwischen Hof und Bayreuth, Bamberg und Coburg. Von hier aus schicken häkelnde Jungunternehmer ihre Wolle erfolgreich in die halbe Welt, hier werden von Studenten neue Technologien entwickelt und von den Betrieben in der Umgebung begeistert aufgegriffen, werden alteingesessene Familienbetriebe zu Vorreitern der experimentellen Textilverarbeitung. Petra Nacke berichtet über die textile Erfolgsgeschichte Oberfrankens.