puls 4 20:15 bis 22:40 Thriller Der Mann, der niemals lebte USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV

CIA-Spion Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) hat schon Situationen überlebt, die seinen Kollegen das Leben gekostet hätten. Sein derzeitiger Auftrag lautet, sich in ein brandgefährliches Terrornetzwerk einzuschleusen, das die Welt mit globalen Bombenattentaten überzieht. Dafür muss er seinen gerissenen Vorgesetzten Ed Hoffman (Russell Crowe) sowie einen zwielichtigen jordanischen Kontaktmann überzeugen. Freund und Feind verschwimmen zunehmend.

Ein weiterer Agententhriller der neuen Schule ("Der ewige Gärtner", "Syriana") fesselt mit Starbesetzung und der versierten Regie von Ridley Scott ("Gladiator", "Black Hawk Down"). Im Dickicht des Nahen Ostens und seiner Djihadisten sind Verbündete und Vertrauen rar gesät.

Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Roger Ferris) Russell Crowe (Ed Hoffman) Mark Strong (Hani) Golshifteh Farahani (Aisha) Oscar Isaac (Bassam) Ali Suliman (Omar Sadiki) Alon Aboutboul (Al-Saleem) Originaltitel: Body of Lies Regie: Ridley Scott Drehbuch: William Monahan Kamera: Alexander Witt Musik: Marc Streitenfeld Altersempfehlung: ab 16