puls 4 13:30 bis 15:20 Komödie Hangover in High Heels D 2015 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Morgen beginnt erst mit einem Kater und dann mit einem Schock: Die Akte ist weg! Irgendwie sind die junge Juristin Amelie und ihre unsympathische Chefin Pia auf einer Party gelandet, aber ihre Erinnerungen an die letzte Nacht sind wie ausgelöscht. Für Amelie könnte der Blackout das Ende ihrer hoffnungsvollen Karriere bedeuten, denn die verschwundene Akte hätte ihren ersten Mandanten entlasten sollen. Aber dann findet sie raus, dass er das Opfer eines Komplotts ist; und sie soll mit ihm geopfert werden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jennifer Ulrich (Amelie Klein) Susanna Simon (Pia Schieder) Ingrid Mülleder (Lilo von Berger) Matthi Faust (Raphael Beinder) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Reinhard Moss) Carl Achleitner (Franz Gruber) David Miesmer (Tommi von Berger) Originaltitel: Hangover in High Heels Regie: Sven Bohse Drehbuch: Lena Stahl, Sven Bohse Kamera: Henner Besuch Musik: Tobias Hang Altersempfehlung: ab 12