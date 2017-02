NDR Info 15:15 bis 16:00 Sonstiges Logo Das Wissenschaftsmagazin Wissenschaft in Zeiten von Donald Trump Merken Die USA gehörten bisher zu den bedeutendsten und attraktivsten Forschungs-Standorten der Welt. Darüber, ob das in der Zukunft so bleiben wird, sind sich viele Wissenschaftler nicht mehr sicher. Sie fürchten um ihre Forschungsprojekte und -Kooperationen, die Gelder für neue Untersuchungen oder auch das freie Publizieren ihrer Ergebnisse. Ob Klimaforschung, Biologie oder Medizin - wie wird sich die Wissenschaft in den USA in Zeiten von Trump verändern? Und wird das auch die Forschung in Deutschland betreffen? Fragen, denen das Wissenschaftsmagazin Logo auf NDR Info nachgegangen ist. In Google-Kalender eintragen