Hektisch, chaotisch, laut, aber faszinierend. Die angolanische Hauptstadt Luanda

Luandas Ruf ist - freundlich ausgedrückt - nicht der allerbeste. Die angolanische Metropole gilt als chaotischer, lauter, überhitzter Moloch mit chronisch verstopften Straßen und krassen Gegensätzen zwischen Arm und Reich. Aber es gibt auch die andere Seite. Luanda ist auch eine faszinierende Stadt! Architektonisch ein wilder Mix aus morbide-verfallenden Kolonialbauten, abgenutztem afrikanischen Beton-Modernismus und protzigen Glas-Stahl-Hochhaustürmen aus der Öl-Boom-Ära. Kulturell eine einmalige Melange aus Afrika, Portugal und Brasilien. Und die Lage: Malerisch gelegen an der Bucht Baía de Luanda - mit langen, weißen Sandstränden am sattblau leuchtenden Atlantik. ARD-Korrespondent Jan-Philippe Schlüter über die teuerste Stadt des afrikanischen Kontinents.