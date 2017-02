NDR Info 06:05 bis 06:30 Sonstiges Forum am Sonntag Von Biovätern und Doppelmüttern. Die Familie der Zukunft Merken Wann ist eine Familie eine Familie? In Zeiten von Samen-, Eizell- oder Embryonenspende bzw. einer Leihmutterschaft können Kinder sehr unterschiedliche Eltern haben: soziale, genetische, biologische; zwei Väter, drei Mütter oder Single-Frauen entscheiden sich bewusst mit einer Samenspende zu einer Ein-Eltern- Familie. Vieles ist möglich. Doch die Politik hinkt der realen Entwicklung hinterher: Ist ein Verbot der Eizellspende in Deutschland noch zeitgemäß? Sollen Embryonen - statt vernichtet zu werden - nicht besser zur Schwangerschaft verhelfen? Haben Single-Mütter ein Recht auf ein Kind? Wie verändern sich Familien, wenn Kinder mehrere "Eltern" haben? Fragen, denen das "Forum am Sonntag" in Gesprächen mit betroffenen Eltern und Kindern, mit Ethikern und Medizinern, nachgeht. In Google-Kalender eintragen