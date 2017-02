DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton Musizierende Mikroorganismen. Das Ensemble "We spoke" vereint Neue Musik und Naturwissenschaft Merken "We Spoke" ist ein in London und Lausanne ansässiges Ensemble, das von dem Perkussionisten Serge Vuille geleitet wird und Neue Musik in ungewöhnlichen Konzert­formaten anbietet. Dabei arbeitet es meist mit Vertretern anderer Kunstformen zusam­men, mit Schauspielern und Bildenden Künstlern, manchmal aber auch mit Naturwissen­schaftlern. Gemeinsam mit Biologen von Hackuarium, einem Schweizer Community-Labor, bringen die Musiker Bakterienkulturen dazu, Klänge zu erzeugen. In Google-Kalender eintragen