DR Kultur 18:05 bis 18:30 Sonstiges Nachspiel Feature Kraft plus Köpfchen. Mixed Sports im Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Gleichberechtigung Merken Um die Gemeinschaftserziehung im Sportunterricht an deutschen Schulen wurde in der Sportpädagogik lange leidenschaftlich gestritten. In einer Reihe von Sportarten hat sich das Miteinander von Frauen und Männern in gemischten Mannschaften längst durchgesetzt. Das gilt für Disziplinen wie Tennis, Badminton und Tischtennis, wo gemischte Doppel selbstverständlich sind. Meist wird beim Mixed das Spielsystem gegenüber dem reinen Damen- oder Herren-Doppel leicht verändert, um geschlechtsspezifische Besonderheiten - etwa die größere physische Kraft der Männer - besser zur Geltung zu bringen. Im Volley- und Basketball gibt es eine spezielle Mixed-Variante, bei der mit gemischten Teams gespielt wird. Und im Schach treten - anders als etwa im Fußball - Frauen durchaus gegen Männer an. In Google-Kalender eintragen