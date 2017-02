WDR 10:35 bis 11:20 Musik Klaeng Festival 2014 D 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Das Kölner Klaeng-Kollektiv besteht aus 8 jungen Musikern, die 2014 zum fünften Mal ihr eigenes alternatives Festival in Köln veranstalten. Mittlerweile zieht das hippe Jazz-Festival nicht mehr nur junge Leute an. Die Jubiläumsausgabe des Festival fand erstmalig im Konzertsaal des Belgischen Hauses am Kölner Neumarkt statt. Neben Impressionen rund um das Festival und Blicken hinter die Kulissen zeigt der Filmbeitrag Musik aller 9 Gruppen des Festivals 2014, Dazu gehören neben anderen Kit Downes/Lucy Railton, Andreas Matthias Pichler, Ben Monder sowie Engstfeld/Plümer/Weiss. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Kit Downes/Lucy Railton, Andreas Matthias Pichler, Ben Monder, Engstfeld/Plümer/Weiss Originaltitel: Klaeng Festival 2014