Rheingau Musik Festival 2016 Lo Sposalizio. Die symbolische Hochzeit von Venedig und der Adria. Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi u.a. Fanfaren, Canzonen, Madrigale und Ausschnitte aus Mess-Kompositionen In der frühen Neuzeit war Venedig eine der größten, reichsten und mächtigsten Städte der Welt. Zur Demonstration ihrer Größe veranstaltete die unabhängige Republik große Spektakel, darunter am Himmelfahrtstag den "Sposalizio", die schon seit dem 11. Jahrhundert gefeierte symbolische Hochzeit der Stadt mit der Adria. Das Fest bestand aus einer Schiffsprozession zur Mitte der Lagune, wo der Doge einen goldenen Ring ins Meer warf, und einem anschließenden großen Gottesdienst in der Kirche San Nicolo. Die dokumentierte Pracht des Ereignisses am Ende des 16. Jahrhunderts hat den Musiker Robert King dazu animiert, ein Programm mit Werken zu gestalten, wie sie damals zu diesem Anlass erklungen sein könnten. Zusammen mit seinen renommierten Ensembles, dem Chor und dem mit vielen Blechbläsern angereisten Instrumentalensemble King's Consort, präsentierte er die klangprächtige Rekonstruktion beim vorjährigen Rheingau Musik Festival. Gäste: The Choir of King's Consort, The King's Consort, Robert King (Leitung)