Die US-Band Dinosaur Jr. hat mit ihrem rohen, stets mit dynamischen Schwankungen hantierenden Gitarrenrock das gesamte Grunge-Genre vorskizziert, ja eigentlich alles, was man seit den 80er- und 90er-Jahren unter Indie oder Alternative-Rock einordnet. Im Inneren der 1984 gegründeten Band suchte man diese Konstanz allerdings vergeblich. Sänger und Gitarrist J Mascis herrschte wie ein Diktator und schlug kongeniale Mitstreiter wie Bassist Lou Barlow in die Flucht. 1998 löste sich die Band auf, seit 2005 gibt es sie wieder, und seit 2007 ist sogar die Originalbesetzung wieder vereint. Das jüngste Album "Give a glimpse of what yer not" klingt wie erwartet, doch wenn Melodien sich so hinterrücks ins Ohr schleichen und dort bleiben, muss die Band irgendetwas richtig machen.