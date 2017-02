KI.KA 12:00 bis 13:25 Märchenfilm Das kalte Herz D 2014 Nach dem Märchen von Wilhelm Hauff Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken "Das kalte Herz" aus der Märchensammlung von Wilhelm Hauff erzählt die Geschichte des armen Schwarzwälder Köhlers Peter Munk, der sich an zwei geheimnisvolle Waldgeister wendet, um sein Schicksal zum Besseren zu wenden. Von einem verschrobenen Glasmännlein darf sich Peter drei Wünsche erbitten. Doch den dritten Wunsch verweigert der Waldgeist, weil Peters die vorherigen Wünsche töricht findet. Tatsächlich drohen Peter bald Ruin und Gefängnis. In seiner Not wendet er sich an den düsteren Holländer-Michel. Der verlangt im Ausgleich zu einer lebenslangen finanziellen Unterstützung Peters Herz und setzt ihm dafür einen kalten Stein in die Brust. Von diesem Moment an ist Peter sehr reich, er kennt aber kein Mitgefühl mehr und richtet damit viele Menschen und vor allem seine Familie zugrunde. Schließlich erschlägt er sogar im Streit seine Frau Lisbeth. Wegen eines allerletzten Restes an Gefühl bereut Peter seine Tat. Mit einem Trick kann er vom Holländer-Michel sein echtes Herz zurückbekommen und ihm entfliehen, worauf das Glasmännlein Lisbeth als Erfüllung des dritten Wunsches wieder zum Leben erweckt. Ein Märchen über die Folgen materieller Gier, das zahlreiche Bezüge zur Gegenwart hat. Die atmosphärisch starke, düster-romantische Verfilmung eignet sich für größere Kinder und Erwachsene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rafael Gareisen (Peter Munk) Tilo Prückner (Glasmännlein) Thomas Thieme (Holländer Michel) Laura Louisa Garde (Lisbeth) August Schmölzer (Ezechiel) Marie Gruber (Peters Mutter) Wolfgang Menardi (Gustav) Originaltitel: Das kalte Herz Regie: Marc-Andreas Bochert Drehbuch: Marc-Andreas Bochert Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Stefan M. Schneider