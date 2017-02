Hessen 16:45 bis 17:15 Regionales herkules Rosen-Törtchen zum Reinbeißen - Leckere Gaumenfreuden aus der "Königin der Blumen" D 2017 Live TV Merken "Herkules"-Moderator Andreas Gehrke ist unterwegs - im Namen der Rose. Im romantischen Gartenlokal "Zum Rosenhof" in Felsberg-Hesserode trifft er auf die Gourmet-Köchin Hannelore Mayer-Stahl. Sie zaubert hier aus Rosen natürlich-leckere und vor allem rosige Gaumenfreuden. Vom Riesling-Rosensirup bis zum Blüten-Buttercreme-Törtchen - alles aus dem eigenen Rosengarten, einem riesigen Blütenparadies. Über 400 Rosenstöcke wachsen hier. Und die riechen nicht nur gut - sie schmecken auch! Moderator Andreas Gehrke gibt zu: "Vor dem Dreh hatte ich so gut wie keine Ahnung von Rosen. Ich verschenke sie zwar gerne, aber das war's auch schon." Bei Hannelore Mayer- Stahl aber erfährt der Moderator - und natürlich auch der Zuschauer - viele Tipps und Tricks zu Anbau und Pflege der Rosen und auch, warum die Rose die Königin der Blumen ist. Einfach schön anzuschauen und unheimlich lecker. Außerdem: Warum gelbe Rosen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Gehrke Originaltitel: Herkules