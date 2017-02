ORF 2 14:30 bis 16:00 Drama Rosamunde Pilcher: Küste der Träume D 2001 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Unfalltod ihres Mannes zieht Kate aufs Land. Ihr neuer Arbeitgeber, der Freund der Familie und Hotelbesitzer Arnold, macht sich Hoffnungen auf die attraktive Witwe. Kate liebt jedoch den Ingenieur Geoffrey, der sich blendend mit ihren Kindern Miranda und William versteht. Als Geoffrey die Schuld für ein Missgeschick auf sich nimmt, um seine verheiratete Ex-Geliebte zu schützen, will Kates Sohn William plötzlich nichts mehr von ihm wissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carin C. Tietze (Kate Milhouse) Martin Halm (Geoffrey Hynes) Anaid Iplicjian (Augusta Pritchett) Wolfgang Völz (Humphrey) Benedict Freitag (Arnold Talbot) Raphael Ghobadloo (William Milhouse) Roxanne Borski (Miranda Milhouse) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Küste der Träume Regie: Dieter Kehler Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Winfried Kleist Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6