Richard Deutinger will heute mehr über den Werdegang von drei unterschiedlichen Volksmusikgruppen herausfinden alle drei bestehen nur aus Frauen. Die Gruppe Brassessoires, ein österreichisch-bayerisches Blechblas-Quintett, bietet neben ihrem breitgefächerten Repertoire auch pädagogisches Musiktheater. Damit wollen sie den Nachwuchs für die Blasmusik begeistern. Die Hoameligen, ein Trio aus Tirol, spannen ihren Liedgut-Bogen von alpenländischer Stubenmusik bis hin zu akustischem Jazz und Pop. Und die Mitglieder des Quartetts Die Vielsaitigen teilen ihre Freude an traditioneller Volksmusik. So unterschiedlich die Ensembles sind, umso mehr vereint sie die gemeinsame Leidenschaft zur Musik.