Servus TV 05:55 bis 06:45 Dokumentation Naturparadies Afrika: Rift Valley SA, GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Die Seen im ostafrikanischen Rift Valley sind eine Besonderheit in der Evolution des Lebens. Hier gibt es mehr als 1.000 Arten von Buntbarschen. Die Evolution dieser Fische verläuft praktisch im Zeitraffer. Allein im Lake Malawi leben rund 500 Arten von Maulbrütern. Bei diesen Barschen bergen die Elterntiere ihren Nachwuchs im eigenen Maul, um ihn vor Fressfeinden zu schützen. Preisgekrönter Dokumentarfilm Originaltitel: Wildest Africa Regie: Satoshi Okabe Drehbuch: Satoshi Okabe Musik: Trevor Coleman