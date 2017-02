Sky Sport Austria 12:30 bis 14:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Red Bull Salzburg - SKN St. Pölten, 21. Runde * Stereo 16:9 HDTV Merken Die Jagd auf den Spitzenreiter SCR Altach ist eröffnet: Meister Red Bull Salzburg will die Frühjahrsrunde der tipico Bundesliga mit einer Machtdemonstration beginnen. Da scheint es, käme der SKN St. Pölten gerade recht. Die Niederösterreicher wurden von den "Roten Bullen" in den bisherigen Begegnungen mit 0:2 und 1:5 regelrecht auf die Hörner genommen. Die Salzburger Watschn schlagen sich dementsprechend auch in der Tabelle nieder. Während die Mozartstädter mit 40 Punkten weiterhin in Schlagdistanz zu Altach (42 Punkte) auf Tabellenplatz zwei rangieren, kann der SKN mit 18 Zählern gerade so den ersten Nichtabstiegsplatz vor Mattersburg (14 Punkte) belegen. Kommentar: Charly Leitner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie