Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Mattersburg - SK Puntigamer Sturm Graz, 21. Runde Vor der Winterpause, beim Grazer 3:0-Kantersieg in Ried, gab Sturm-Coach Franco Foda schon die Richtung der Steirer für die Frühjahrsrunde vor: "Durch den Sieg haben wir alle Möglichkeiten, weiter vorne mitzuspielen." Der gebürtige Mainzer Foda und seine Jungs aus der Steiermark wollen sich nicht mit dem dritten Platz (39 Punkte) zufrieden geben. Zumal der zweitplatzierte Red Bull Salzburg (40 Zähler) und Spitzenreiter Altach (42 Punkte) in unmittelbarer Reichweite liegen. Der Angriff auf die Tabellenspitze soll mit einem Sieg gegen die SV Mattersburg starten. Allzu große Angst dürfte Sturm vor den letztplatzierten Burgenländern nicht haben. Kommentar: Martin Konrad.