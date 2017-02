Sky Sport Austria 08:30 bis 10:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga RZ Pellets WAC - SV Guntamatic Ried, 21. Runde * Stereo 16:9 HDTV Merken Auch wenn erst die Hälfte der Saison absolviert ist, hat die Partie zwischen dem Tabellensiebten Wolfsberger AC und der Achtplatzierten SV Ried wegweisenden Charakter für die Rückrunde. Diese wird ohne Christian Dobnik stattfinden. Der Torhüter der "Wölfe" fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Aber auch eine prominente Verstärkung gab es beim WAC. Mit Mario Leitgeb wechselt ein alter Bekannter zurück in die Bundesliga, sehr zur Freude des Trainers, Heimo Pfeifenberger: "Wir wollen im Frühjahr mehr Stabilität in die Mannschaft bringen und wir sind überzeugt, dass uns Leitgeb auch in diesem Bereich helfen kann." Gegen Ried bietet sich ihm die erste Chance. Komm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie