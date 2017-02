Sky Sport 2 16:00 bis 18:45 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FK Austria Wien - SK Rapid Wien, 21. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Tief stapeln, hoch gewinnen - Rapid-Coach Damir Canadi scheint dieses Prinzip für sich entdeckt zu haben: Dass die Mannschaft im Frühjahr bereits seine Handschrift tragen werde, wollte der 46-jährige Wiener nämlich nicht versprechen. "Kein Trainer der Welt, oder nur ganz wenige, können es, dass ihre Mannschaft nach ein, zwei oder drei Wochen schon so spielt, wie sie sich das vorstellen." Zur Erinnerung, Canadi ist bereits seit November im Amt. Und Derby-Time? "Es ist nicht das allerwichtigste Spiel für uns", betonte er vor dem 320. Vienna-Gipfeltreffen. Mei, wenn's Punkte bringt, in Ordnung. Ansonsten eher ungeschickt. Wenigstens bläst Austria-Chefcoach Thorsten Fink zum A. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie