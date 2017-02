ProSieben 14:55 bis 18:00 Show Galileo Big Pictures - 50 Bilder, die Ihnen den Atem rauben! D 2017 16:9 HDTV Merken Mit einem Lächeln blickt ein Mann in die Kamera, um seinen Kopf gewickelt trägt er etwas, das auf den ersten Blick aussieht wie ein Turban. Doch beim genauerem Hinsehen entpuppt sich die Kopfbedeckung als afrikanisches Schuppentier, genannt Pangolin. Warum tragen Mitglieder einer Organisation aus Simbabwe ihre tierischen Accessoires 24 Stunden am Tag mit sich herum? Aiman Abdallah zeigt 50 atemberaubende Bilder und erzählt die beeindruckenden Geschichten dahinter. Mit einem Lächeln blickt ein Mann in die Kamera, um seinen Kopf gewickelt trägt er etwas, das auf den ersten Blick aussieht wie ein Turban. Doch beim genauerem Hinsehen entpuppt sich die Kopfbedeckung als afrikanisches Schuppentier, genannt Pangolin. Warum tragen Mitglieder einer Organisation aus Simbabwe ihre tierischen Accessoires 24 Stunden am Tag mit sich herum? Die Müllsacke stapeln sich hoch bis ins zweite Stockwerk, ein beißender Geruch weht durch die Straßen von Manshiyat Naser. Sogar die Balkone der Gebäude im Süden Kairos sind bis unters Dach zugemüllt. Wo kommt dieser Abfall her und warum sind die Bewohner mit dem Zustand ihres Viertels zufrieden? Aiman Abdallah zeigt diese und 48 weitere atemberaubende Bilder und erzählt die beeindruckenden Geschichten dahinter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Galileo Big Pictures