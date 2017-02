ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Zu Ehren von Murphy USA 1995 Merken In einer Schachtel "Krusty's Cornflakes" war ein Metallring - und diesen hat der arme Bart unglücklicherweise verschluckt. Niemand glaubt ihm, dass er große Schmerzen hat - außer seiner Schwester Lisa. Schließlich muss ihm der Blinddarm herausgenommen werden. Vom eingeklagten Schadensersatz bleiben ihm 500 Dollar. Und genau diesen Betrag bräuchte Lisa für eine seltene Platte des Jazzmusikers Murphy ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Matt Groening, James L. Brooks, Sam Simon Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6