ProSieben 10:50 bis 12:40 Abenteuerfilm Herr der Diebe LUX, GB, D 2006 Nach dem Roman von Cornelia Funke 16:9 HDTV Der Herr der Diebe - das ist der geheimnisvolle, 15-jährige Anführer einer Kinderbande in Venedig. Er bestiehlt die Reichen, um für seine Schützlinge zu sorgen. Bo und Prosper, zwei Waisenkinder, haben Unterschlupf bei der Bande gefunden. Gemeinsam entdecken die Kinder ein uraltes Karussell mit Zauberkräften: Es kann seine Passagiere älter oder jünger machen - allerdings nur, wenn ein seit langem verschollener Löwenflügel wieder am Karussell angebracht wird ... Schauspieler: Aaron Taylor-Johnson (Prosper) Jasper Harris (Bo) Carole Boyd (Esther Hartlieb) Bob Goody (Max Hartlieb) Jim Carter (Victor) Vanessa Redgrave (Schwester Antonia) Caroline Goodall (Ida) Originaltitel: The Thief Lord Regie: Richard Claus Drehbuch: Richard Claus, Daniel Musgrave Kamera: David Slama Musik: Michael Csányi-Wills Altersempfehlung: ab 6