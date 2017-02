ProSieben 10:25 bis 10:50 Comedyserie The Big Bang Theory Spione wie wir USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon hat beschlossen, das Kapitel Amy endgültig abzuhaken und sich eine neue Freundin zu suchen. Raj und Howard sollen ihm dabei helfen - und sie haben eine außerordentlich gewagte Idee ... Amy trifft sich unterdessen mit ihrem Date Dave. Der Abend beginnt gut, doch dann nimmt die Unterhaltung eine ziemlich unangenehme Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Steve Holland, Tara Hernandez