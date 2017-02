ORF 1 06:00 bis 06:25 Trickserie Biene Maja Das große Skirennen D, J 1975-1979 Merken Bei allen Wiesenbewohnern macht sich eine große Herbstmelancholie breit. Jeder vergräbt sich. Maja fragt Dr. Schnecke, was man dagegen nur tun kann, und dieser meint, wenn mehr Sport getrieben werde, würden auch die Lebensgeister wieder erwachen. Er schlägt ein Gras-Skirennen vor. Maja ist begeistert und trommelt alle Insekten zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Waldemar Bonsels, Marty Murphy Musik: Karel Svoboda, Karel Gott