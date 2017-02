ORF 3 20:15 bis 23:25 Musik Erlebnis Bühne mit Barbara Rett Le nozze di Figaro 2006 Stereo 16:9 Merken Den unverkennbaren Fluss der Melodien und rhythmischen Antrieb Mozarts Opern bringt Dirigent Antonio Pappano, in dieser Inszenierung von David McVicar, meisterhaft auf die Bühne. Wie auch für "Don Giovanni" und "Cosi fan tutte" schrieb Lorenzo da Ponte das Libretto dieser Opera buffa, die 1786 im Wiener Burgtheater uraufgeführt wurde. Die Handlung knüpft an Beaumarchais' Theaterstück "Le Barbier de Séville" (Der Barbier von Sevilla) an: Rosina ist nun die Gräfin Almaviva; ihr Mann begehrt Susanna, die Braut seines Kammerdieners Figaro. Er will die Hochzeit des Paares verzögern, wobei ihm der intrigante Basilio zur Seite steht. Figaro droht noch von anderer Seite Gefahr, denn für ein Darlehen hat Figaro einst Marcelina schriftlich die Ehe versprochen. Eifersucht und Intrigen prägen das Verwechslungsspiel, bis zu guter Letzt die Liebe siegt und gemeinsam gefeiert werden darf. Dirigent Antonio Pappano, Regie David McVicar, Orchester des Royal Opera House Mit Erwin Schrott, Miah Persson, Gerald Finley, Dorothea Röschmann, Rinat Shaham, Graciela Araya, Jonathan Veira, Philip Langridge Royal Opera House 2006 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Rett Gäste: Gäste: Erwin Schrott (Figaro), Miah Persson (Susanna), Gerald Finley (Graf Almaviva), Dorothea Röschmann (Gräfin Almaviva), Rinat Shaham (Cherubino), Graciela Araya, Jonathan Veira, Philip Langridge Originaltitel: Le nozze di Figaro