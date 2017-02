ORF 3 17:20 bis 19:15 Musikfilm Bei dir war es immer so schön D 1954 Nach einer Vorlage von Hans Wolff Stereo 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Elisabeth ist die hübsche und musisch begabte Tochter eines bürgerlichen Fabrikanten. Obwohl sie großes Talent zur Sängerin hat und ihr Freund Peter die passende Begabung zum Komponisten, besteht ihr Vater darauf, dass die beiden ein "solides" Leben führen. Peter lässt sich zu einer Ausbildung als Kaufmann drängen, doch die Hoffnung auf eine Künstlerkarriere hat er noch nicht aufgegeben. Während ihrer Hochzeitsreise fahren Elisabeth und Peter heimlich nach Berlin, um dort den Musikverleger Conrads zu treffen. Der macht den jungen Mann mit einem Revuestar bekannt. Die Künstlerin ist so entzückt von Peter, dass sie ihn engagiert, ihre nächste Revue zu schreiben. Über diesem Erfolg verliert Peter jedoch seine Frau aus den Augen. Als Klatschreporter ihm eine Affäre andichten, verlässt Elisabeth ihn, woraufhin Peter sich noch besessener in seine Arbeit stürzt. Beinahe zu spät gehen ihm die Augen auf. Mit: Heinz Drache, Georg Thomalla, Ingrid Stenn, Grethe Weiser, Albrecht Schönhals, Carsta Löck, Willy Maertens, Helmut Rudolph, Robert Kersten, Willi Forst. D, Musikfilm, 1954 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Drache (Komponist Peter Martens) Georg Thomalla (Texter Karlchen Holler) Ingrid Stenn (Elisabeth Hannemann) Grethe Weiser (Tante Martha) Albrecht Schoenhals (Miskverleger Conrads) Carsta Löck (Sekretärin Fräulein Krause) Willy Maertens (Hannemann - Elisabeths Vater) Originaltitel: Bei Dir war es immer so schön Regie: Hans Wolff Drehbuch: Paul Hans Rameau Kamera: Hans Schneeberger Musik: Theo Mackeben