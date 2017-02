ORF 2 09:05 bis 09:35 Magazin Neue Gartenkunst Im Dschungel des Patrick Blanc D 2003 Stereo 16:9 Merken Ginge es nach dem bekannten französischen Tropenbotaniker Patrick Blanc, wären die Städte Europas voll üppig blühender Gärten in der Vertikalen. In und um Paris hat Blanc bereits begonnen, seine Vision des "kontrollierten Dschungels" umzusetzen. Mit seinem patentierten System der Murs Végétaux - der immergrünen Pflanzenwände - verwandelt Blanc triste Hausfassaden und Hinterhöfe in überdimensionale Bilder, die aus hunderten von Pflanzen bestehen. Der Film stellt Blancs Werke im Großraum Paris sowie auf dem bedeutenden Internationalen Gartenfestival von Chaumont sur Loire vor. Dort legte Blanc nicht nur das geheimnisvolle Tal des Nebels an. Er testete zudem mehr als vierhundert Pflanzen auf ihre Eignung als Wandbewuchs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Neue Gartenkunst Regie: Christoph Schuch