Während eines Valentinstags in Los Angeles: Florist Reed Bennett (Ashton Kutcher) macht seiner Freundin Morley (Jessica Alba) zum Frühstück einen Heiratsantrag, während seine beste Freundin Julia (Jennifer Garner) ihrem vielbeschäftigten Herzchirurgen-Lover Harrison (Patrick Dempsey) nach San Francisco hinterherfliegt. Kelvin (Jamie Foxx) ist eigentlich Sportreporter, doch seine Chefin (Kathy Bates) gibt ihm den Auftrag, an diesem Tag mit einem Kamerateam Valentinsanekdoten einzufangen. Sekretärin Liz (Anne Hathaway) bezahlt ihr Studentendarlehen mit Telefonsex ab, was ihr neuer Freund Josh (Topher Grace) aber noch nicht weiss. Der Vertrag von Football-Profi Sean (Eric Dane) wird nicht verlängert, weshalb seine Agentin (Queen Latifah) und seine Pressesprecherin (Jessica Biel) plötzlich alle Hände voll zu tun haben. Grace (Emma Roberts) und Alex (Carter Jenkins) planen ihr erstes Mal, während sich Samantha (Taylor Swift) und Tyler (Taylor Lautner) lieber noch etwas Zeit lassen wollen. Und Soldatin Kate (Julia Roberts) lernt auf dem Flug nach Hause den zuvorkommenden Holden (Bradley Cooper) kennen.