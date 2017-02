Schweiz 2 21:40 bis 23:30 SciFi-Film In Time - Deine Zeit läuft ab USA 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Justin Timberlake hat in Andrew Niccols düster-ironischer Zukunftsvision keine Zeit: In der Welt der Zukunft kann man sich zusätzliche Lebensjahre erkaufen. Dem Arbeiter Will fehlt jedoch das nötige Kleingeld und so muss er sich jede Stunde hart erarbeiten. Aber er hat Glück: Der reiche Selbstmörder Henry überträgt ihm seine gesamte Lebenszeit. Als Will beschuldigt wird, bei Henrys Tod nachgeholfen zu haben, nimmt er die Bankierstochter Sylvia als Geisel und ergreift die Flucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Timberlake (Will Salas) Amanda Seyfried (Sylvia Weis) Cillian Murphy (Raymond Leon) Shyloh Oostwald (Maya) Johnny Galecki (Borel) Colin McGurk (Citizen) Olivia Wilde (Rachel Salas) Originaltitel: In Time Regie: Andrew Niccol Drehbuch: Andrew Niccol Kamera: Roger Deakins Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 12