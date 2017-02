Schweiz 2 20:00 bis 21:40 Komödie Nachts im Museum: Das geheimnisvolle Grabmal USA, GB 2014 Mark Friedman, David Guion, Michael Handelman Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das New Yorker Naturkundemuseum hat schon ruhigere Tage und Nächte gesehen. Mit all den Exponaten aus verschiedenen Epochen ist auch die Begeisterung der Bevölkerung für die Ausstellungen zu neuem Leben erwacht. So sind denn auch die lebendigen Exponate die Attraktion der grossen Eröffnungsgala - und ihr Untergang. Denn als Teddy Roosevelt (Robin Williams) die herausgeputzten Gäste mit seiner Flinte bedroht und Attila der Hunnenkönig mit einem Rudel Wildtiere den Festsaal stürmt, ist die Partystimmung im Keller. Der Grund für den Trubel ist schnell ausgemacht: Die mystische Tafel von Ahkmenrah, die den Römer Octavius (Steve Coogan), den Cowboy Jedediah (Owen Wilson) sowie all die historische Figuren und Kreaturen erweckt hat, verliert ihre Zauberkraft, die Ausstellungsobjekte drehen durch. Weil einzig der im British Museum aufbewahrte Pharao helfen kann, jettet der Museumswärter Larry (Ben Stiller) mit Teddy, Octavius und ihren Freunden nach London. Ahkmenrahs Tafel erweckt dort unter anderem Sir Lancelot (Dan Stevens), der nicht nur ritterliche Absichten hat, und ein Modell des Vesuvs - mit brandgefährlichen Folgen für die zwerghaften Octavius und Jedediah. Regisseur Shawn Levy bringt mit "Das geheimnisvolle Grabmal" die "Nachts im Museum"-Trilogie zum Abschluss, die 2006 ihren Anfang genommen hatte. Mit ihrem Slapstick und modernsten Spezialeffekten wurden die Filme zum Vergnügen für die ganze Familie. Auch der dritte Teil hält einige ausgeklügelte Pointen bereit - so zum Beispiel eine Verfolgungsjagd durch M. C. Eschers berühmte Lithografie "Relativität", in der die Erdanziehung spektakulär ausser Kraft gesetzt wird. Eine wehmütige Note erhält dieser Abschlussfilm dadurch, dass er zum letzten Mal den grossen Komiker Robin Williams auf die Leinwand bringt, der im August 2014 aus dem Leben schied. Fast die Abschiedsvorstellung markiert "Das geheimnisvolle Grabmal" überdies für den kurz vor Williams verstorbenen Mickey Rooney, mit Auftritten in über 300 Filmen eine US-Kinolegende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (Larry Daley/Steinzeitmensch) Robin Williams (Teddy Roosevelt) Owen Wilson (Jedediah) Ben Kingsley (Ägyptischer Pharao) Dan Stevens (Sir Lancelot) Ricky Gervais (Dr. McPhee) Rami Malek (Ahkmenrah) Originaltitel: Night at the Museum: Secret of the Tomb Regie: Shawn Levy Drehbuch: David Guion, Michael Handelman Kamera: Guillermo Navarro Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6