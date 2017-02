Schweiz 2 05:55 bis 07:10 Trickfilm Der Weg nach El Dorado USA 2000 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spanien 1519: Der Eroberer Cortez bereitet eine Expedition in die Neue Welt vor, während die beiden Freunde Tulio (Originalstimme: Kevin Kline) und Miguel (Originalstimme: Kenneth Branagh) sich eben mit getürkten Würfeln in eine brenzlige Lage gespielt haben. Am Ende ihrer Flucht vor den Opfern ihres Betrugs landen sie unverhofft auf Cortez' Schiff, der wenig übrig hat für die blinden Passagiere. In einem günstigen Moment fliehen die beiden samt Cortez' Pferd Altivo. Mit der in Spanien erschwindelten Schatzkarte finden sie den Weg nach dem legendären El Dorado. In der Stadt des Goldes werden sie als Götter empfangen. Lange begreifen Miguel und Tulio nicht, dass der hinterlistige Hohepriester Tzekel-Kann ihr Kommen für seine Zwecke missbraucht. Er verkündet die Ära des Jaguars: Dabei will er den Göttern gleich reihenweise Menschenopfer präsentieren und damit seine Macht festigen. Ganz anders sieht es der freundliche Dorfchef. Erfreut über die Ankunft der "Götter" gibt er ihnen ein rauschendes Fest. Das lassen sich Miguel und Tulio gefallen. Die clevere Chel hat das Spiel der Spanier schnell durchschaut und warnt sie vor Tzekel-Kan, der schon weitere Scheusslichkeiten im Namen Gottes ausheckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Arne Elsholtz (Tulio) Stefan Gossler (Miguel) Anke Reitzenstein (Chel) Lutz Riedel (Tzekel-Kan) Tom Deininger (Häuptling Tannabok) Klaus Sonnenschein (Cortes) Originaltitel: The Road to El Dorado Regie: Eric "Bibo" Bergeron, Will Finn, Don Paul, David Silverman Drehbuch: Terry Rossio, Ted Elliott Musik: John Powell, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 6