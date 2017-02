Schweiz 1 22:10 bis 23:10 Talkshow Aeschbacher Glückstreffer CH 2017 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Robert Riener betreibt als Professor für Robotik an der ETH und an der Universität Zürich Spitzenforschung. International spornt er Wissenschaftler an, Hightech-Roboter für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln. Bei "Aeschbacher" führt Testpilot Basil Dias den treppensteigenden Scewo-Rollstuhl vor. Werner Witschi, der nach einem Sturz vom Dach im Rollstuhl sitzt, steigt in den VariLeg-Exoskelett-Anzug und macht damit einige Schritte. Und Claudia Breidbach, die ohne linken Arm geboren wurde, stellt ihre Hightech-Armprothese vor, die den Alltag um einiges erleichtert. Claudia Steiger und Christof Zimmerli sind beide Juristen, beide zu 100 Prozent berufstätig. Das wäre noch keine Schlagzeile wert. Doch ihre ganze Freizeit und ihr ganzes Kapital investieren sie seit Jahren in die Rettung von Nutztieren, die man trotz bester Gesundheit zum Metzger bringt: Pferde, die jahrelang ihren Besitzern treu gedient haben, Kühe, die mit der Milchleistung nachlassen und deshalb geschlachtet werden, oder Hühner, die nach 15 Monaten Legezeit entsorgt werden. "Auch Nutztiere haben ein Bedürfnis weiterzuleben, nachdem sie ihren ?Job' gemacht haben. Sie sind keine Verbrauchgegenstände." Auf ihrem Hof Stinah leben 130 Tiere, die ihren Lebensabend bei ihnen verbringen. Um vier Uhr morgens ist Stallarbeit für das Paar angesagt, danach geht es ab ins Büro, um abends wieder die Tiere zu versorgen. Claudia Hochbrunn nimmt kein Blatt vor den Mund: "Die Welt steckt voller Arschlöcher, die einem das Leben schwermachen - im Büro, im Strassenverkehr, beim Einkaufen." Als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie hat sie einen ungetrübten Blick für Menschen. In ihrem humorvollen Ratgeber mit dem Titel "Ein Arschloch kommt selten allein" stellt sie die gängigsten Typen vor: Da gibt es das Riesenarschloch, das feige oder das von sich überzeugte. Aber gehen wirklich immer nur die anderen auf die Nerven oder steckt in jedem Menschen ein wenig Arschloch? "Ja klar." Zu welcher Gattung Moderator Kurt Aeschbacher gehört, verrät Hochbrunn in der Sendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Robert Riener (Professor für Robotik an der ETH Zürich und an der Universität Zürich), Claudia Steiger (Juristin, rettet Nutztiere in Not), Christof Zimmerli (Jurist, rettet Nutztiere in Not), Claudia Hochbrunn (Psychiaterin) Originaltitel: Aeschbacher