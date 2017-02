Schweiz 1 21:40 bis 22:10 Reportage Reporter Vera Webers Erbe - Der Weg aus dem Schatten des Vaters Vera Webers Erbe - Der Weg aus dem Schatten des Vaters CH 2017 Stereo HDTV Merken Schon seit 17 Jahren arbeitet Vera Weber für die Stiftung. Erfolgreich führte sie die Kampagne für Franz Webers Zweitwohnungsinitiative. Trotzdem steht sie nach wie vor im Schatten des Vaters. Zumindest glaubt sie das, die Frau mit der sanften Stimme, die so anders arbeitet als ihr Vater. Wo er auf den Tisch klopfte, ist sie diplomatisch. Wo er die Leute zusammenstauchte, versucht sie zu überzeugen. Denn die Welt wäre schlechter ohne die Menschen, die sich für die Tiere und die Natur einsetzen - das ist ihre Überzeugung und ihre Motivation. Reporterin Anna Gossenreiter war dabei, als Vera Weber sowie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter an der Artenschutzkonferenz in Johannesburg für die Elefanten kämpften und einen grossen Erfolg erringen konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter