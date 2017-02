Schweiz 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Abstimmungsstudio Resultate, Analysen, Gespräche mit Gewinnern und Verlierern der eidgenössischen Abstimmungsvorlagen CH 2017 Stereo Live HDTV Merken Ein Abstimmungssonntag mit drei spannenden nationalen Abstimmungen. Das Abstimmungsstudio liefert Trends, Hochrechnungen, Resultate, Reaktionen und Analysen. Sollen sich Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation künftig einfach einbürgern lassen können? Erhalten National- und Agglomerationsstrassen einen Finanzierungsfond? Und sollen Unternehmen in der Schweiz mit der neuen Steuerreform entlastet werden? Ab 12.30 Uhr liefert Schweizer Radio und Fernsehen erste Trends. Bereits um 13 Uhr folgen die ersten Hochrechnungen, Resultate, Analysen und Reaktionen. Um 16 Uhr folgen die Roundtable-Gespräche mit Abstimmungsgewinnern und -verlierern. Um 17 Uhr folgt die Präsidentenrunde, und um 18.15 Uhr zeigt SRF die Reaktionen aus dem Bundesrat und eine Übersicht der Resultate der kantonalen Vorlagen in einem "Schweiz aktuell extra". Moderation der Abstimmungssendung: Urs Leuthard Moderation der Präsidentenrunde: Nathalie Christen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abstimmungsstudio